بدأت في عمّان اليوم (السبت) أعمال المؤتمر الدولي للشبكة العربية لمنظمات حقوق الإنسان، عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر وواقع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بمشاركة مسؤولين أممين وخبراء في القانون الدولي والإنساني.وطالب المتحدثون في المؤتمر المجتمع الدولي بتأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بأنها أراضٍ محتلة، ومسؤولية إسرائيل عما ارتكبت من انتهاكات وفظائع بحق الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من المحكمة الجنائية الدولية.وشدد المتحدثون على أن الاحتلال يعد انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي بشقيه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.ويناقش المؤتمر على مدى يومين الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وتبعات القرار الأمريكي الخاص بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.