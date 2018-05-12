توج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه لدرجة الشباب عمر العازمي بذهبية منافسات بطولة آسيا الـ 17 للناشئين والشباب تحت 21 عام للكاراتيه، والمقامة حاليا بجزيرة اوكيناوا في اليابان.وانتزع البطل العازمي ذهبية منافسات القتال فوق وزن 76 كجم بعد فوزه في النهائي على منافسة الإيراني نفاد محمد، بنتيجة 5 نقاط مقابل نقطة، ليتوج العازمي بالذهب.وحقق اليوم لاعب المنتخب السعودي نواف المالكي برونزية القتال تحت وزن 55 كجم، وحقق كذلك زميله محمد القرني برونزية الكاتا تحت وزن 76 كجم.وارتفع رصيد المنتخب السعودي في البطولة إلى 5 ميداليات في ختام اليوم الثاني، بواقع ذهبية واحده ومثلها فضة وثلاث برونزيات، حيث حقق في اليوم الأول من البطولة اللاعبان أحمد المالكي الميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن 57 كجم، واللاعب سند سفياني برونزية القتال تحت وزن 70 كجم لدرجة الناشئين، وتختتم غداً الأحد منافسات البطولة الآسيوية، حيث يشهد اليوم الأخير منافسات القتال والكاتا للاعبين تحت 21 عام.من جهته، عبر رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، عن سعادته بهذا الانجاز وحصد لاعبي المنتخب السعودي للكاراتيه العديد من الميداليات واعتلاء منصات التتويج.وقال القناص في تصريح بهذه المناسبة: "نهدي هذا الإنجاز لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وإلى القيادة الرياضية وعلى رأسهم رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، والشعب السعودي والجماهير الرياضية، وجميع أسرة رياضة الكاراتيه خاصة".وأضاف الدكتور القناص: "لاشك أن بطولة آسيا للفئات السنية تشهد منافسة قوية وتواجد وحضور نجوم الأخضر، واعتلاء منصات التتويج جاء بعد جهد كبير وإعداد ومعسكرات ومجهود بذل من الجميع، سواءً من مجلس إدارة أو أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، إلى جانب دعم اللجنة الأولمبية العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة، الذي أثمر عن تحقيق الأهداف المرجوة".من جهته، عبَّر لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه عمر العازمي عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية، وقال: "الحمد الله استطعت تحقيق طموحي في هذه البطولة وانتزاع الذهب، كما أهدي هذا الإنجاز إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإلى والديّ وجميع أفراد الشعب السعودي، وزملائي اللاعبين والمدربين والإداريين في المنتخب".