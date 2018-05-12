أنجزت أمانة منطقة نجران 90% من أعمال مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الشرفة الغربية، بتكلفة إجمالية بلغت 27.700.000 ريال.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق، أن مشروع السيول بحي الشرفة يأتي ضمن عدد من المشاريع البلدية التي تنفذها الأمانة داخل أحياء مدينة نجران، تشمل مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة، ومشاريع درء أخطار السيول، ومشاريع التحسين والتجميل كالحدائق وتطوير المتنزهات، ومشاريع المباني والمرافق البلدية وصحة البيئة، وممرات المشاة والمماشي الرياضية، التي تسعى الأمانة من خلالها لتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين عبر إستراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية.من جهته، بيّن وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المشروع عبارة عن حاجز خرساني بطول 1625 متراً يرتبط بقناة مفتوحة بطول 1850 متراً، ويتكون المجرى من قناة مفتوحة ومغلقة بطول 1525 متراً.وأكد أن مشاريع السيول ستسهم في تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومواكبة النمو العمراني المستمر على جميع المحاور.