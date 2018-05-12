كشفت اللجنة المشكلة من اتحاد ملاك المجمعات الطبية بالرياض، عزمهم مخاطبة الجهات المختصة بوزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، باعتماد برنامج تدريبي مدة عام كامل لخريجي الثانوية العامة من الجنسين في تخصص التمريض، وذلك للعمل في العيادات الخاصة والتجميلية.وقالت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أخيراً، إنهم يسعون لإطلاق عدد من المبادرات تتمثل في تقديم الخدمات والرعاية الطبية لأبطال الحد الجنوبي، والتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لتقديم الرعاية الصحية لأسر الشهداء، من منطلق المسؤولية الاجتماعية.وأكد مدير اللجنة الدكتور علي الشمراني، أنهم بصدد العمل على عقد عدد من الدوارت كجودة العمل المؤسسي وفعالية المنظمة الصحية وقياس مؤشر الأداء والقيادة والإدارة الفعالة، مشيراً إلى أن العمل مستمر مع الشؤون الصحية بمدينة الرياض من خلال التعاون بما يخدم المواطن وتقديم الرعاية الصحية المميزة له، مشيراً ان القطاع الصحي له أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد بتقديم رعاية صحية ذات كفاءة عالية.