قدم أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس، شكره لكل من صحح له كلمة «مماشي» بدلا من «مماش»، التي كان قد غرد بها أمس (الجمعة) عبر حسابه في «تويتر» مع وضع منشور حمل عبارة «مماشِ جدة».وقال أبوراس عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت): «أشكر كل من تكرم بتصحيح كلمة «مماشي» بدلا من «مماش» لأنه بالفعل وبعد التأكد وجد أنه «في صيغة منتهى الجموع المنتهية بياء، تثبت الياء عند التعريف والإضافة.. وخلاف ذلك تحذف الياء في الرفع والجر ويستعاض عنها بتنوين، وتثبت الياء عند النصب» لذا وجب التصحيح.. شكري للجميع».