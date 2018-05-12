اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على أعمال ومشاريع شركة المياه الوطنية في المنطقة، التي يأتي في مقدمتها تنفيذ 87 مشروعاً بقيمة 6.8 مليار ريال.ولدى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد الغامدي، يرافقه مدير وحدة أعمال جدة بالشركة المهندس محمد الزهراني، ومدير المشاريع بالشركة حسن القرني، استمع الفيصل لشرح عن مشاريع الشركة، ومن أبرزها التشغيل الذكي في المشاعر المقدسة، الذي حاز على جائزة أفضل مشروع مياه ذكي على مستوى العالم لعام 2018 من منظمة المياه العالمية، كما اطلع على مشاريع الشركة المنفذة، ومنها إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي القديمة، التي هدفت إلى تخفيض الطفوحات بمحافظة جدة، التي أنجزتها شركة المياه الوطنية أخيراً في عدة أحياء، وأسهمت في معالجة الطفوحات على مستوى المحافظة بنسب قاربت 80% في الأحياء المستهدفة، وتم ذلك في وقت قياسي بلغ ستة أشهر فقط.وبحسب المهندس الغامدي، فقد عملت الشركة على خفض نسب المشاريع المتعثرة في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمدن الرئيسية في المنطقة، إذ لم يعد هناك أي تعثر للمشاريع في العاصمة المقدسة، بينما بلغت 10% فقط في محافظتي جدة والطائف.واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى تفصيل عن المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة، والبالغة 13 مشروع مياه وصرف صحي، تشمل إنشاء خطوط رئيسية وشبكات ومشاريع أخرى.أيضا يجري في جدة تنفيذ 55 مشروعا للمياه والخدمات البيئية، وأخيراً 19 مشروعاً في الطائف يجري تنفيذها موزعة أيضا بين المياه والخدمات البيئية.يذكر أن مشروع التشغيل الذكي في المشاعر المقدسة الذي حاز على الجائزة هدف إلى تحويل التحكم بمنظومات المياه وتحويلها من الأسلوب اليدوي إلى الأسلوب الآلي، وعمل على تحسين كفاءة التشغيل عبر التعامل الاستباقي مع الأعطال والمشكلات الفنية، وذلك بسرعة معالجتها قبل وصول البلاغات، كذلك دوره في تقليل التسربات غير الظاهرة عبر الكشف عنها باستخدام أحدث التقنيات العالمية المتخصصة، وقد أسهم المشروع في استدامة الإمداد بالمياه لمدينة مكة المكرمة بشكل عام والمشاعر المقدسة بشكل خاص، وتقليل نسبة انقطاعات المياه بالمشاعر بنسب قاربت 70% عن الأعوام الفائتة، إضافة إلى تأمين جودة المياه المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.