أدانت باكستان بشدة محاولة الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن استهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم (السبت)، أن الحكومة الباكستانية تدين بشدة الهجمات المتكررة التي شنتها الميليشيات الحوثية بإطلاق صواريخ باليستية تجاه المملكة لاسيما على منطقتي جازان والرياض، وتشيد بنجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراض تلك الصواريخ وتدميرها في الجو دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.وجددت الخارجية الباكستانية في بيانها، دعم وتضامن باكستان ووقوفها مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً ضد أي تهديد لسلامة أراضيها.