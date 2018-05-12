قتل 86 مقاتلاً من قوات نظام بشار الأسد والمسلحين الموالين لها، خلال أسبوع واحد شهد هجمات مضادة لتنظيم «داعش» في جنوب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).ويشن جيش الأسد منذ 19 أبريل عملية عسكرية ضد تنظيم «داعش» في جنوب العاصمة وتحديداً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود المجاور.ومنذ أسبوع، يشن تنظيم «داعش» هجمات مضادة ضد مواقع قوات الأسد ما منعها من تحقيق أي تقدم مهم. وأسفرت المعارك العنيفة منذ ذلك الحين، وفق المرصد، عن مقتل 86 مقاتلاً من قوات الأسد والمسلحين المولين لها و57 عنصراً من تنظيم «داعش».وبلغت بذلك حصيلة الحملة العسكرية 203 مقاتلين من قوات الأسد والمسلحين الموالين لها مقابل 159 متشدداً.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «تتواصل الاشتباكات، وبرغم قوتها النارية لم تتمكن قوات الأسد من تحقيق أي تقدم مهم على الأرض منذ أسبوع»، مشيراً إلى أن مقاتلي تنظيم «داعش» لجأوا إلى أنفاق وأقبية تحت الأرض يشنون منها هجماتهم المضادة.وتواصل قوات الأسد اليوم استهداف مواقع المتشددين بالغارات والسلاح المدفعي.ولايزال تنظيم «داعش» يسيطر على نحو 80% من مخيم اليرموك و40% من الحجر الأسود، فضلاً عن أجزاء من حيي القدم والتضامن.ويُعد اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سورية، وكان يعيش فيه قبل الحرب 160 ألف شخص بينهم سوريون. وأجبرت الحرب السورية التي وصلت منذ العام 2012 إلى اليرموك سكان المخيم الذي تعرض للحصار والدمار على المنفى مجدداً.وأمام خسائر كبيرة مني بها العام الماضي، لم يعد تنظيم «داعش» يسيطر سوى على جيوب متناثرة لا تتجاوز نسبتها 5% من مساحة سورية، بينها مناطق محدودة في البادية السورية وفي محافظة دير الزور شرقاً وفي جنوب البلاد.