أنهت بلدية روضة هباس عدداً من المشاريع التنموية التي أسهمت في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التلوث البصري بالمدينة.وأوضح لـ "عكاظ "رئيس بلدية روضة هباس المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، أنه تم إنشاء مجسم جمالي وسط المدينة يشتمل على نافورة مائية، وإنشاء عدد من المجسمات الجمالية على الطريق الدولي، اشتملت على أرصفة وممرات مشاة ومواقف جانبية وأعمدة إنارة وتطوير الجزيرة الوسطية، وإنشاء مشروع حدائق ومسطحات خضراء ومظلات للمتنزهين وألعاب أطفال، ونافورة مائية في الحديقة.وأضاف أنه تم إنشاء بوابة في الجهة الغربية للمدينة اشتملت على أعمدة إنارة ومشغولات حديدية ذات نقوش إسلامية، وجاري العمل على تحسين المدخل الشرقي، وتم الانتهاء من تصميم دوار على الطريق العام يحتوي على سارية رفع بها علم المملكة، وتطوير تقاطع الطريق المؤدي إلى أعيوج لينه مع الطريق الدولي، وذلك بإنشاء أرصفة وإنارة ومجسم جمالي على شكل فانوس بطابع تراثي.وأشار إلى أنه تم إنشاء جسر يعبر مجرى قناة السيول، وتجهيز ملعب كرة قدم في هجرة الخشيبي، وتطوير ملعب روضة هباس بإنشاء مدرجات، واستبدال الإنارة بأخرى موفرة للطاقة تعمل بنظام led.