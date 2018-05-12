أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بدأت من الساعة (10:00) وتستمر إلى الساعة (21:00) اليوم (السبت)، على سكاكا، تشمل القريات وَدُومَة الجندل والأجزاء المجاورة، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى (45 كم/س)، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وناشد الدفاع المدني المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، خصوصاً مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.وأهاب بالجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.