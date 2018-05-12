نجحت إدارة مرور محافظة القريات خلال الأسبوع الأول من الاختبارات النهائية في تيسير حركة السير والقضاء على كل ما من شأنه عرقلة الحركة.وتضمنت خطة مرور القريات تكثيف وجود الدوريات الرسمية والسرية حول المدارس والكليات والطرقات المؤدية إليها، وذلك منذ ساعات الصباح الباكر لأول أيام الاختبارات النهائية، وذلك لمواجهة الكثافة المرورية المتوقعة والعمل على انسيابية الحركة وتسهيلها للوصول لقاعات الاختبار بأيسر وأسهل الطرق دون عناء أو مشقة أو تأخير على الطلاب، بتوجيهات ومتابعة مدير مرور القريات العقيد عبدالعزيز البريذع الشمري.من جهتهم، أشاد المواطنون والمقيمون بالخطة المرورية التي اتخذتها إدارة مرور القريات، وتضمنت منع دخول الشاحنات للمحافظة، كما انتشرت الدوريات السرية والرسمية بالميدان حول المدارس.