تمكنت قوات الجيش الوطني أمس (الجمعة)، من تحرير مواقع إستراتيجية جديدة في محافظة البيضاء.وأكد قائد اللواء 173 مشاه العميد صالح المنصوري، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن عناصر الجيش تمكنوا من تحرير جبل القرحا الإستراتيجي بالكامل، إضافة إلى تطهير ما تبقى من جيوب ميليشيا الحوثي الانقلابية في «جبل الظهر» ومثلث «مفرق أعشار» الواقعة بين مديريتي ناطع والملاجم.وتكمن أهمية تحرير «جبل القرحا» في كونه يسيطر نارياً على جميع مداخل معسكر «فضحة» الخاضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية، فضلا عن مساهمته في تأمين المواقع التي حررتها قوات الجيش أخيراً، ومنها الخط الإسفلتي الرابط بين مديريتي نعمان والملاجم.وأضاف العميد المنصوري أن المعارك المتواصلة منذ مساء الخميس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 35 عنصراً من الميليشيات، وجرح آخرين، إلى جانب خسائرها الكبيرة في المعدات القتالية.