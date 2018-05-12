ضبطت دوريات الأمن بالرياض معملاً داخل شقة سكنية معد لتزوير المستندات والأوراق الثبوتية من هويات وطنية وشهادات تطعيم وبطاقات تأمين صحي وبنكية.وكشفت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم (السبت)، تمكن إدارة دوريات الأمن من ضبط معمل متكامل معد لتزوير المستندات والأوراق الثبوتية بداخل شقة سكنية بحي منفوحة جنوبي العاصمة الرياض، يديره مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تحقيق الاشتباه بمقيم يمني الجنسية في العقد الرابع من العمر، بقيادته مركبة من طراز تويوتا ياريس كان يحاول التنسيق معه لشراء بطاقة هوية وطنية مزورة لانتحال شخصية أحد المواطنين.وأبانت أنه عثر بداخل المعمل على أجهزة إلكترونية وحاسوبية عبارة عن 20 جهاز «لابتوب»، و16 ذاكرة إلكترونية، وثلاثة أجهزة ماسح ضوئي، و407 نماذج لبطاقات معدة للتزوير، و26 ورقة تعريف وشهادات تطعيم مجهزة بأختام مزيفة، وخمس بطاقات هوية وطنية، و27 بطاقة تأمين صحي، وبطاقات بنكية ومبالغ مالية مجهولة المصدر، إضافة إلى 227 حبة يشتبه أنها من مادة الكبتاجون المخدر، وست عبوات مليئة بالخمر المصنع محلياً.وأكدت شرطة منطقة الرياض، أنه جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.