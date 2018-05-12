كشف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق اليوم (السبت) أنه استقال من رئاسة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وكذلك رئاسة تحالف باريسان.وقال نجيب «نشعر جميعا بالحزن بسبب ما حدث لكننا كحزب يلتزم بمبادئ الديموقراطية.. نقبل قرار الشعب» في إشارة إلى هزيمة التحالف الذي حكم البلاد طويلا في الانتخابات العامة يوم الأربعاء.وقال نجيب إن نائبه أحمد زاهد حميدي، وهو أيضا نائب سابق لرئيس الوزراء، سيتولى رئاسة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهو الحزب الأساسي في تحالف باريسان.ومنعت السلطات نجيب من مغادرة البلاد في ظل تقارير بأن الحكومة تعيد فتح تحقيق بشأن فضيحة فساد بمليارات الدولارات تتصل بصندوق حكومي أسسه نجيب.