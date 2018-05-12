شدد مركز الملك سلمان للإغاثة على أنه الجهة الوحيدة المخولة بتسلّم وإيصال التبرعات الإغاثية، وأنه الجهة المعنية بتسلّم كافة التبرعات الإغاثية والخيرية والإنسانية وإيصالها إلى الخارج.وأكد المركز على وجوب التنسيق معه في ما يتعلق بتقديم تبرعات خارجية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً.وقال المركز عبر حسابه في «تويتر»: «يحرص المركز على إيصال المساعدات لمستحقيها من خلال آليات معينة تنفذها فرق ميدانية متخصصة، ويتعاون المركز مع جميع المنظمات لضمان وصول المساعدات الإغاثية وفق أعلى المعايير المهنية والمالية المتبعة محلياً ودولياً».