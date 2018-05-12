قتل 11 إيرانيا جراء القصف الصاروخي والغارات الإسرائيلية فجر الخميس في سورية، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (السبت)، مشيراً إلى أنها أوقعت 27 قتيلاً على الأقل.وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن «ارتفاع الخسائر البشرية (...) إلى 27 على الأقل هم 6 من قوات النظام بينهم 3 ضباط، و11 من العناصر الإيرانيين، و10 آخرون القسم الأكبر منهم من جنسيات غير سورية». وعزا عبدالرحمن ارتفاع الحصيلة إلى وفاة أحد الجرحى وبعد التأكد من مقتل عناصر مفقودين.ففي تصعيد مفاجئ، نفذت إسرائيل فجر الخميس غارات جوية وقصفا صاروخيا على أهداف قالت إنها إيرانية في سورية مؤكدة أنها رد على إطلاق صواريخ «إيرانية» من سورية على مواقع في هضبة الجولان التي تحتلها.وتؤكد إسرائيل التي لا تزال في حالة حرب مع سورية أنها لن تسمح بترسيخ إيران وجودها العسكري في جوارها، علما أن إيران تدعم نظام الأسد في حربه ضد الفصائل المعارضة.وشنت إسرائيل خلال الأشهر الماضية غارات عدة على قواعد سورية ولفصائل تقاتل إلى جانب قوات الأسد، ولاسيما حزب الله اللبناني، عدو إسرائيل، وضد مواقع إيرانية.