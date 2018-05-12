فرضت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات ‏التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سيطرتها على آخر المناطق التي كانت ‏تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد قرية «العقمة» ‏وهي آخر منطقة تسيطر عليها الميليشيات في مديرية موزع ‏والمحاذية لمديرية الوازعية، وسط انهيار واسع في صفوف ‏الانقلابيين.وأضاف المصدر في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات ‏المسلحة اليمنية، التحام قوات الجيش بمديرية موزع، مع ‏القوات الموجودة بمفرق مديرية الوازعية، التي هي الأخرى ‏كانت تزحف باتجاه مركز الوازعية.‏وأشار إلى أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على ‏معسكر العمري غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة ‏خاضتها مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مبيناً أن تحرير ‏المعسكر جاء عقب شن الجيش هجوماً مباغتاً على الميليشيا، نجح في السيطرة عليه.‏