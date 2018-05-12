رعى مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي حفل ختام الأنشطة في مدارس الأندلس الليلية، بحضور مساعد مدير عام السجون بمنطقة الجوف العميد مقبول كميان الشراري، ومدير السجون بالقريات العقيد عبدالله محمد النفيعي، وعميد كلية العلوم والآداب الدكتور سعيد الغامدي.وقد تجول مدير التعليم بالمعرض المعد للمناسبة، ثم بُدِئَ الحفل بآيات من القرآن الكريم، فكلمة لمدير السجون بالقريات أثنى خلالها على الجهود التي تبذلها إدارة التعليم، وتعاون وأداء قادة المدارس والمعلمين.تلت ذلك كلمة لقادة المدارس قدمها عارف عشوي العنزي، ثم قُدمت قصيدة بعنوان «تحية وطن»، ثم مسرحية «السر»، ثم كلمة لقسم تعليم الكبار قدمها مشرف تعليم الكبار عبدالعزيز مضحي الدهمشي، بعد ذلك قدم مجموعة من النزلاء فلكلورا شعبيا متنوعا اشتمل على العديد من الفنون.بعد ذلك كرم مدير التعليم المشاركين بالحفل والمتعاونين مع المدارس، كما كرم مدير السجون بالقريات فرق العمل بالمدارس.وفِي الختام، ألقى الدكتور الثبيتي كلمة شكر فيها القائمين على الحفل، ومدير السجون على ما يقدم للنزلاء للدارسين من رعاية واهتمام.