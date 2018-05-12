ذكرت وسائل إعلام أن طائرتين أمريكيتين مقاتلتين اعترضتا طائرتين قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي قبالة ساحل الأسكا يوم الجمعة.وقال الميجر أندرو هينيسي المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في بيان لمحطة «سي.إن.إن» إن الطائرتين الروسيتين وهما من طراز تي يو-95 (بير) دخلتا ما يسمى بمنطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي الواقعة على بعد 200 ميل قبالة الساحل الغربي للأسكا في نحو الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).ونقلت «سي.إن.إن» عن البيان قوله إن طائرتين مقاتلين من طراز نوراد إف-22 مقرهما الأسكا اعترضتا القاذفتين الروسيتين إلى أن غادرتا المنطقة ولم تدخل الطائرتان الروسيتان مطلقا المجال الجوي الأمريكي.