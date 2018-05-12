قضت محكمة في جمهورية الكونغو بسجن القائد السابق للجيش ومرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة جان ماري ميشيل موكوكو 20 عاما يوم الجمعة بتهمة انتهاك أمن الدول وحيازة أسلحة دون ترخيص.واحتل موكوكو المركز الثالث في انتخابات الرئاسة التي جرت في مارس آذار 2016 وفاز فيها الرئيس دينيس ساسو نجيسو وانتقدتها أحزاب المعارضة ودول أجنبية بسبب ما شابها من مخالفات.واعتقل موكوكو في يونيو 2016.واتهم ممثلو الادعاء موكوكو وعدة متهمين آخرين بجمع أسلحة منذ عام 2005 بهدف الإطاحة بنظام حكم ساسو نجيسو. وحُكم على المتهمين المشاركين لموكوكو بالسجن 20 عاما أيضا.وأمام المدانين الآن ثلاثة أيام للطعن في الحكم.وقال أنصار موكوكو إن محاكمته محاولة من ساسو نجيسو لاستخدام القضاء لكبت المعارضة. ويحكم ساسو نجيسو ذلك البلد الغني بالنفط الواقع في وسط أفريقيا منذ 38 عاما بشكل متواصل باستثناء خمس سنوات.وأجرى الرئيس استفتاء في 2015 غير الدستور، ما سمح له بالسعي للفوز لفترة رئاسية ثالثة، ما أدى إلى احتجاجات قتلت فيها قوات الأمن ما لا يقل عن 18 شخصا.