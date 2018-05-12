أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن ضبط مقترف مذبحة الضبان والذي تم الكشف عن فعلته عقب انتشار مقطع فيديو، ظهر فيه متحدثا عن صيد اكثر من 100 ضب وقد تم ذبحها.وأكدت الهيئة عبر حسابها على منصة «تويتر»: في إنجاز جديد تمكن رجال الأمن العام من ضبط مقترف مذبحة الضبان، و قد تم التنسيق مع نائب رئيس ‫الهيئة السعودية للحياة الفطرية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام صيد الحيوانات والطيور البرية".في الوقت الذي أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني القبض على مرتكب جريمة ذبح العشرات من الضبان، وذلك بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر تعرُّض أعداد كبيرة من الحيوانات البرية للصيد الجائر؛ ما يشكل تهديداً لسلامة الحياة الفطرية، ومخالفة لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية.وأوضح «السحيباني» أنه تم تحديد هوية من قام بهذا الفعل، و تم إيداعه مركز الشرطة، واتُّخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة تمهيداً لإحالته للجهات المختصة لتطبيق النظام بحقه.