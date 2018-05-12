رجح موقع (CNN) الإخباري الأمريكي أمس (الخميس) نقلاً عن تقرير لمحللين في «بنك أوف أميركا»، أن انهيار إنتاج النفط في فنزويلا والانقطاعات المحتملة في التصدير من إيران قد يدفع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في العام القادم.ولفت التقرير إلى أن السعر المستهدف لـ (برنت) كان في حدود 90 دولارا للربع الثاني من العام القادم، لكنهم رأوا أن خطر تدهور الأوضاع في إيران من شأنه أن يدفع الأسعار إلى 100 دولار، وهو مستوى غير معهود منذ عام 2014.ويتوقع المحللون أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط، الذي يعتبر الأكثر شيوعًا، بتداول 6 دولارات أقل من سعر خام برنت في عام 2019.وأوضحوا أن قرار الرئيس دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني دفع أسعار برنت بالفعل إلى ما فوق مستوى 77 دولارا للبرميل.وأشار المحللون في بنك أوف أميركا إلى أن منظمة أوبك وروسيا ستواصلان العمل معاً لمنع الأسعار من السقوط .