خرج منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي، الذي أطلقه الأمير خالد الفيصل أخيرا، بشعار «من الرؤية إلى الإنجاز»، بحلة جديدة، تختلف عن المنتديات السابقة، والتي كانت تركز على إلقاء متحدثين محاضرات فقط، بينما المنتدى الجديد اعتمد على الحوار بين مسؤولين ورئيس الجلسة، وحاور الإعلامي تركي الدخيل في جلسة افتتاح الملتقى وزراء المالية، الشؤون البلدية والقروية، الحج والعمرة، وكان حواره معهم محاورة السائل والمسؤول والذين أجابوا بكل صراحة عن التقدم والتطور في إنجاز الأعمال في تلك الوزارات، بأقل تكلفة وبأسرع وقت وتقليص الإجراءات بعد الأتمتة (Automation). واستمرت الحوارات في جلسات المنتدى خلال يومين، تتخلله ورش عمل وحلقات نقاش وحوارات من خلال نخبة من الخبراء على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، عن المواضيع الاستثمارية المتنوعة، ويأتي ذلك تعزيزاً للحراك التطويري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من إطلاق إمارة منطقة مكة لحزمة من المبادرات يتشارك في تنفيذها القطاعان العام والخاص، لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار العمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعرقل نجاح هذه الشراكة. وفي الواقع أن هذا المنتدى سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفع نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي، كما سيسهم في توفير العديد من الوظائف في القطاع الخاص بحلول عام 2020. ويهدف المنتدى لتشجيع رجال الأعمال المحليين والدوليين على الاستثمار في مشاريع جديدة تساهم في تطوير المنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.