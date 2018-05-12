دشن رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية الأسرية الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، المقر الجديد للجمعية، وتجول والأعضاء على أقسام المبنى، واطلع على مختلف الإدارات العاملة، وشاهد عدداً من البرامج التدريبية التي تقام بمقر صالات التدريب بالجمعية.وأكد أن الجمعية تعمل على توفير 10 آلاف وظيفة للشبان والفتيات خلال الفترة القادمة، بعد نجاحها في فترة وجيزة بتوظيف أعداد منهم، مؤكدا أن الجمعية حصلت على شهادة نجاح تعد محفزا لمواصلة خدمة المجتمع السعودي عبر حصولها على المركز الثاني بين الجمعيات المماثلة. وأضاف «هذا يعد إنجازا مقارنة بحداثة إنشائها والطموح كبير بدعم القيادة الرشيدة لمواصلة النجاح وخدمة أبناء وبنات الوطن ومواصلة خطوات النجاح حتى يتم لنا في الجمعية تحقيق شهادة التميز على النطاق العالمي والحصول على شهادة الأيزو وهذا طموح سنعمل على حصوله».من جهته، قدم المدير التنفيذي للجمعية عبدالرزاق القشعمي، شرحاً عن البرامج التدريبية التي تشرف عليها الجمعية، الموجهة للشبان والفتيات السعوديين والمنتهية بالتوظيف بالتنسيق مع القطاع الخاص.