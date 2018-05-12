ضربت موجة غبار أمس (الجمعة) عددا من محافظات منطقة القصيم، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في العديد من الطرق الرئيسة.وحذرت مديرية الشوون الصحية في المنطقة، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، من الأضرار التي يسببها الغبار، منبهة الجميع لأخذ حذرهم وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، واتباع طرق الوقاية، خصوصا لمرضى الربو، فيما أوضحت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، أن منطقة القصيم تتعرض إلى عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، وتستمر العاصفة الرملية حتى الثامنة مساء في محافظات عيون الجواء، عنيزة، الرس، والأجزاء المجاورة، ومدينة بريدة.