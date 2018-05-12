نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بمشاركة الجهات المعنية، عددا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة، ومحافظات الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وعفيف، وشقراء، والمزاحمية، والدوادمي، والسليل، وحوطة بني تميم، وسدير، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها.وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض أحمد المطوع أن الحملات أسفرت عن تحرير 188 مخالفة، وإنذار 132 منشأة، وضبط 36 وافداً مخالفاً لنظام العمل.مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة وعلى جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة, موضحاً أن هذه الحملات شملت 2041 منشأة تجارية.وبين أن المخالفات شملت توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات، وعدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.