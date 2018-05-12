نفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم 401 جولة رقابية خلال عام، شملت مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية للتأكد من نظامية الرخص وتقديم الخدمة وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، وأسفرت الزيارات عن صدور 68 عقوبة.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح أن الشكاوى الواردة للفرع بلغت 233 شكوى تم التعامل معها وحلها في 48 ساعة من وصول البلاغ، فيما بلغت الشكاوى المحلولة لصالح المشتكي 59 شكوى، وحلت 21 شكوى بالتراضي بين الطرفين.