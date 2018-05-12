لقي وافد حتفه داخل غرفة خزان وقود في إحدى المحطات بمحافظة طبرجل، وفقا للمتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش الرويلي.ولفت إلى أنه ورد بلاغ أمس (الجمعة) عن إغماء مقيم في غرفة خزانات الوقود الأرضية بإحدى محطات الوقود بحي العزيزية في طبرجل، وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول تبين أن الحادثة عبارة عن وجود مقيم في حالة إغماء داخل غرفة خزانات الوقود مع تسرب للوقود من أحد الخزانات، وتم إخراجه من قبل الدفاع المدني ونقل إلى المستشفى وتبين أنه متوفى.