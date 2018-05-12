واصل الجيش اليمني تقدمه في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة وحرّر عدة مواقع من قبضة الانقلابيين.وأفاد موقع الجيش اليمني الرسمي «سبتمبر نت» أن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية «الدنين» في مديرية حيس، بمحافظة الحديدة، وتواصل تقدمها باتجاه منطقة «حيمة التحيتا»، بعد معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.ونقل عن مصادر ميدانية قولها إن المعارك أمس (الجمعة)، أسفرت عن مقتل القيادي في الميليشيا محمد عبد الرحمن الشهاري و 8 من مرافقيه، كما تم قطع خطوط إمداد الميليشيا إلى مديريتي الجراحي وزبيد.