نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وأمير منطقة جازان، لذوي الشهيد وكيل الرقيب حمد بن جبران أحمد الجعفري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي؛ بقطاع الحرث في منطقة جازان.وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.وكان محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع المصلين، فد أدوا بعد صلاة عصر اليوم (الجمعة)، بجامع قرية الحجرين بمركز قوز الجعافرة، صلاة الميت على الشهيد، وأدّى الصلاة مع محافظ صبيا، رئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، و مشايخ وأهالي محافظة صبيا ومركز القوز.