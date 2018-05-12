أكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (الجمعة) أن داني ألفيش المدافع الأيمن لفريق باريس سان جرمان الفرنسي لن يكون ضمن تشكيلة البرازيل في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو.وأصيب ألفيش (الثلاثاء) في المباراة النهائية لكأس فرنسا (فاز سان جرمان 2-0 على ليزيربييه من الدرجة الثالثة).وأكد نادي العاصمة (الأربعاء) أن الفحوص التي خضع لها البرازيلي في ركبته اليمنى أظهرت وجود «تمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية (للرباط)»، مشيرا إلى أن «حالته تحتاج إلى علاج لـ3 أسابيع على أقل تقدير قبل إعادة تقييمها وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جراحي».