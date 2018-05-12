التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري برفقة وفد من مجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة الصداقة السعودية - الكندية محمد النقادي في أوتاوا وزير الزراعة الكندي لورنس مأكولي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية.من جهة ثانية، اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا برفقة وفد من مجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة الصداقة السعودية - الكندية مع وكيلة وزارة الخارجية لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والمغرب العربي ستيفني بيك، ومدير عام مكتب الشرق الأوسط في لجنة الصداقة السعودية - الكندية مارك غلاوسر.وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.