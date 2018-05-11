وأطلقت مديريات وزارة الصحة حملات تفتيشية على صيدليات الأحياء لمنع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية.

يشار إلى أن الحملة تستمر على مدى 7 أيام لتطبيق الأنظمة على الصيدليات المخالفة وتتواصل الحملة حتى بعد انتهاء الفترة المحددة لها. وزارة الصحة ممثلة في مديرياتها قامت بحملات تفتيشية لصيدليات الأحياء، لمنع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية

وأكدت الوزارة ضرورة تدوين الطبيب لمعلومة تكرار الوصفة عند الحاجة، مع احتفاظ المريض بالوصفة، كما أنه بالإمكان صرف البديل الدوائي من الصيدلي، وأهابت الصحة الجميع بضرورة الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة 937

ومن يخالف ذلك تطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. وأوضحت الصحة أن أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية يشكل خطراً كبيراً على المجتمع، ما يؤثر على الصحة العامة.

أعلنت وزارة الصحة عن ضبط 9 مخالفات صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، بعد زيارة أكثر من 450 صيدلية في جميع مناطق المملكة.وتأتي الضبطية في سادس أيام الحملة الرقابية ضد الصيدليات المخالفة لقرار منع بيع المضادات، مؤكدة الصحة أنها ستطبيق العقوبات بحق المخالفين.