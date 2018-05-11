قرر مجلس إدارة نادي الشباب سحب الشكوى المرفوعة لدى لجنة الانضباط ضد عضو مجلس إدارة نادي الوحدة عبدالله خوقير، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لن تتهاون في جميع ما يتعلق بحقوق النادي مستقبلاً.



وأكد الشباب في بيان صحفي اليوم (الجمعة) أنه انطلاقاً من الدور الكبير الذي يلعبه نادي الشباب في رسم الصورة الراقية والمشرقة في الكرة السعودية منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 سنة، وحرصا من إدارة النادي على خلق بيئة صحية رياضية في المملكة، وبعد تقديم عضو مجلس إدارة نادي الوحدة عبدالله خوقير اعتذاره لنادي الشباب عبر أكثر من محطة إعلامية، وإرساله لفيديو اعتذار خاص للكيان الشبابي وجميع منسوبيه تم بثه عبر حساب النادي في «تويتر»، سبقه اعتذار من رئيس الوحدة حاتم خيمي، فإن مجلس إدارة النادي قرر سحب الشكوى المرفوعة لدى لجنة الانضباط.