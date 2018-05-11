حققت المملكة ست ميداليات برونزية في أوليمبياد البلقان للرياضيات، الذي نظمته صربيا بمشاركة 107 من الطلاب والطالبات يمثلون 18 دولة.وجاء ترتيب المملكة العام في المركز السابع، بأبطالها ( محمد الأنصاري - عمر حبيب الله - عمر جمال - أسعد صالح - مهدي بو علي - ريناد أبو الجمال)، متقدمة على إيطاليا وإنجلترا كدول مشاركة خارج محيط البلقان.وتعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة من المسابقة دعوة بعض الدول غير الأعضاء للمشاركة في الأوليمبياد ومن بينها المملكة منذ العام 2010م، حيث حققت خلالها أكثر من 20 ميدالية.وتقام المسابقة بشكل سنوي لطلاب المدارس الثانوية تحت 20 عاماً، في إحدى دول البلقان وقبرص منذ عام 1984، على غرار نظم أوليمبياد الرياضيات الدولي، يشارك كل فريق بعدد لا يتجاوز الستة طلاب، ويتسابق المشاركون في اختبار مدته أربع ساعات ونصف.