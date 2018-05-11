تمكن فريق نجران من تثبيت أقدامه في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه في لقاء الإياب لملحق الصعود والهبوط على فريق المزاحمية بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



وتمكن نجران من إحراز الهدف الأول في الدقائق العشر الأولى عن طريق لاعبه مشعل آل حمسل، وفي الشوط الثاني عزز زميله صالح آل عباس الهدف الثاني في الدقيقة 51، فيما جاء هدف المزاحمية الوحيد في قبيل نهاية المباراة، وبذلك يبقى نجران في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى من مجموع المباراتين بعد أن تعادلا ذهاباً بدون أهداف.