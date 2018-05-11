أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حمد بن سليمان الصنيع أن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمباراة النهائية على كأسه تعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة بالشباب والرياضة، مؤكدا بأنه لا خاسر في اللقاء والجميع رابح بالتشرف بالسلام عليه، متمنيا أن تظهر المباراة بالصورة التي تعكس حجم المناسبة وأهميتها في يوم احتفال الرياضة السعودية.

وأبدى الصنيع تفاؤله الكبير بتحقيق الفريق للقب، مؤكدا أنه استمد ذلك من اللاعبين الذين أبدوا استعدادهم وجاهزيتهم للقاء وحرصهم الكبير على تقديم ما يرضي طموحات جماهيرهم الوفية.

واختتم الصنيع حديثه بالتشديد على أن المباراة لن تكون سهلة وتتطلب التركيز حتى آخر لحظة من اللاعبين والدعم والمساندة من الجماهير الاتحادية التي تعرف واجبها جيدا في مثل هذه المواقف.

كما وصف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الدكتور عماد الجحدلي رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة النهائية بالشرف الكبير الذي سيناله فريقا الاتحاد والفيصلي في المباراة الختامية.

وأوضح الجحدلي حرص جميع اللاعبين على إسعاد جماهير النادي الوفية، التي وقفت إلى جانب الفريق لتجاوز كافة الصعاب التي واجهها خلال هذا الموسم وأسهمت في وصوله للمباراة النهائية، مؤكدا أن الجميع يعمل بحرص للخروج من هذا الموسم بإنجاز ثمين يسجل باسم النادي.