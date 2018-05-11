قال البيت الأبيض اليوم (الجمعة) إن الأعمال الطائشة التي ترتكبها إيران تمثل تهديداً للأمن الإقليمي، ودعا دول العالم للضغط على طهران لتغيير سلوكها.وأضاف البيت الأبيض في بيان: «حان الوقت كي تضغط الدول المسؤولة على إيران لتغيير هذا السلوك الخطير».وأشار البيان إلى صواريخ أطلقت من سورية على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وصاروخ أطلقه متمردو جماعة الحوثي المتحالفين مع إيران على العاصمة السعودية الرياض هذا الأسبوع.مضيفاً بأن الحرس الثوري الإيراني لايزال يضخ الموارد لتصدير الاضطرابات إلى أرجاء الشرق الأوسط.