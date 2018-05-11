أغلقت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة 5 مراكز تسويق مخالفة، ضمن حملتها على المراكز والمخابز استعدادا لشهر رمضان المبارك.وحسب رئيس البلدية العمرة المهندس خالد سندي، تمت مصادرة مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية تقدر بـ116 كيلو غراما من الحلويات والأجبان والخضروات وغيرها، والتحفظ على 54 من الأواني التالفة، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على 16 محلا مخالفا وإلزامهم بسرعة تسوية أوضاعهم وإشعارهم بالمراجعة، وتم استبعاد 19 عاملا دون شهادات صحية وتطبيق اللائحة بحقهم.