تستقبل بلدية مركز السهى التابع لمحافظة صامطة (الأحد) القادم طلبات الراغبين في التقدم للوظائف المتوفرة بالبلدية على بند الأجور في مجالات تقنيه معلومات، و ميكانيكي سيارات، وسائق معدات ثقيلة، وفني كهربائي.واشترطت البلدية في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، لائقاً صحياً وغير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون مسجلاً في نظام ساعد التابع لوزارة الخدمة المدنية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المشكلة للتعيين.وأكدت البلدية أهمية إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل عند التقديم، داعية الراغبين في التقدم الإسراع لمراجعة البلدية خلال مدة التقديم؛ التي تستمر 3 أيام.