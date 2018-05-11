حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم (الجمعة) رئيس النظام السوري بشار الأسد، من مغبة الوجود العسكري الإيراني في بلاده، وقال إن أنشطة أقوى حلفاء الأسد في المنطقة لن تتسبب إلا في مزيد من الأضرار والمشكلات.وقال ليبرمان للأسد أثناء جولته في مرتفعات الجولان المحتلة أن على الأسد أن يحذر خاصة من قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وهو فرع الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات خارج حدود إيران.وقال ليبرمان «لدي رسالة للأسد: تخلص من الإيرانيين.. تخلص من قاسم سليماني وفيلق القدس.. إنهم لا يساعدونك.. إنهم لا يسببون سوى الضرر».وأضاف «وجودهم لن يتسبب إلا في المشكلات والأضرار. تخلص من الإيرانيين وربما نستطيع أن نغير المزاج العام هنا».