أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ضرورة الاهتمام بالمواطن أولاً وثانياً وثالثاً، مشدداً خلال اجتماعه أمس الأول (الأربعاء) بوكلاء الإمارة ومديري العموم على العناية بأمور وقضايا المواطنين؛ كون الدولة اختارت المسؤولين لخدمة المواطنين وقضاء حوائجهم.ولفت إلى أن لكل مسؤول قرابات وصلات اجتماعية إلا أن الإنسان يلتزم بأدبيات قبيلته وأعراف قريته في منزله وخارج أوقات الدوام، مشيراً إلى أن المساواة بين المواطنين في تطبيق الأنظمة معيار العدل.وأوضح أن الموظف الناجح يضع الله نصب عينيه كل صباح؛ لأنه يحصي ما نعمل، والدولة لم تبخل على مواطنيها بتوفير كل المؤسسات لخدمة المواطنين في مناطقهم ومدنهم ومحافظاتهم.وحذر أمير الباحة من التعامل مع المواطنين بصوت عال أو بأسلوب غير راق، مؤكداً أنه سيحاسب كل من يغلط على مواطن أو ينفعل عليه أو يطرده؛ لأنه يقف مع المواطن دوما.