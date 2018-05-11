صرح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عن وصول وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض للطفل الذي ظهر في مقطع فيديو يتعرض للإيذاء النفسي، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأب بما يضمن عدم تعرض ابنه للإيذاء.جاء ذلك في تغريدة عبر حساب أبا الخيل على «تويتر» قال فيها: «إشارة للمقطع المتداول لطفل يتعرض للإيذاء النفسي من والده؛ فقد توصلت إليهما وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتمت مقابلة الطفل من قبل أخصائيين نفسيين.. وسيتخذ الإجراء اللازم تجاه الأب بما يضمن عدم تعرض ابنه للإيذاء. وقدمت الوحدة بطاقة تهنئة بالنجاح للطفل».