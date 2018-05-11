يبدو أن أي تغريدة لأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس على حسابه الشخصي في «تويتر»، تُكلّفه حزمة من التعليقات التي تكشف قصور أمانته تجاه خدمات الأحياء، والمتعلقة بالنظافة والصيانة والسلفتة والإنارة وطفوحات المياه والحفريات.قبل ساعة من الآن، غرد أبو راس على حسابه في «تويتر» عن تدشين هوية المماشي في جدة بقوله: «تم بحمد الله وتوفيقه، تدشين الهوية الجديدة ل مماشِ جدة»، مرفقاً معها رسمة لشعار يمثل هذه الهوية، ولم تمضِ ثوانٍ حتى لحقه المغردون بالتعديل والتصحيح لكلمة (مماشِ جدة)، إذ إن الصواب هو (مماشي جدة).ولم تسلم صورة الشعار من الانتقاد، بسبب سوء تصميمه وسطحية رمزيته -على حد وصفهم- متسائلين في الوقت ذاته، عن التكلفة المالية لهذا التصميم؟ ولم يكتف المغردون بذلك، بل استغلوا وجوده على صفحته، لينهالوا عليه بعشرات التعليقات المطالبة بتحسين أوضاع الأحياء والإسراع في إنجاز المشاريع بعد أن يئسوا من كثرة الشكاوى للوقوف على أحيائهم.وباتت صفحة أمين جدة حائطاً لشكاوى الأهالي، علها تجد طريقها للحل، مطالبين في الوقت ذاته «الأمين» بتخصيص وقت للرد على استفساراتهم التي لن تتوقف مع كل تغريدة يغرد بها على حسابه، وكأن حاله «متهم حتى يثبت براءته».