أكد مدرب نادي الفيصلي فوك رازوفيتش أن فريقه استعد للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم غدا (السبت)، أمام فريق الاتحاد منذ وقت مبكر بعد انتهاء آخر مباراة للفريق في الدوري.وأشار في مؤتمر صحفي عقد اليوم (الجمعة) بجدة، إلى أن المباراة ستكون صعبة؛ كونها المرة الأولى لفريقه التي يصل فيها لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك مقابلة فريق كالاتحاد في النهائي، لافتا إلى أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى استعداد مكثف وتركيز داخل الملعب.وأوضح أن فريق الفيصلي سبق له مواجهة الاتحاد في الدوري خلال مباراتين انتهت بفوز وتعادل للفيصلي، وهو ما يجعل الفريق بعيدا عن الضغوط داخل الملعب، مشيرا إلى أنه سيركز على بداية المباراة ومحاولة عدم استقبال فريقه أي أهداف وهو ما يسهل على اللاعبين المهمة.بدوره، أكد مدرب فريق الاتحاد خوسيه لويس سييرا أن الفوز بالمباراة لن يكون بالأمر السهل، خصوصاً أنها مباراة نهائي وأمام جمهور كبير، وهو ما يجعل الضغوط كبيرة على اللاعبين ويحفزهم لتقديم الأفضل.وبين أن التركيز على تحقيق نتيجة إيجابية والفوز غدا سيكون في مقدمة اهتمام لاعبي الاتحاد بغض النظر عن نتائج الفريق أمام الفيصلي في الدوري، ليكون الفوز تتويجا للتضحيات التي قدموها، وختاما مشرفا لموسمهم الرياضي، والأهم هو إسعاد جماهيرهم.