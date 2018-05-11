تحت رعاية الملحقية الثقافية وغرفة التجارة العربية، يقام غدا (السبت) في العاصمة البريطانية لندن، أعمال منتدى الطلبة السعوديين الأول لريادة الأعمال، وذلك في مقر غرفة التجارة العربية البريطانية.ويهدف المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من الأكاديميين المتخصصين السعوديين في الجوانب الإعلامية والفكرية والثقافية والاقتصادية من مختلف الجامعات البريطانية وعدد من المبتعثين السعوديين إلى تسليط الضوء على العمل الريادي ودوره في تطوير المهارات والقدرات للطلبة المبتعثين في الجامعات البريطانية بما يعود عليهم بالفائدة العلمية، ليعودوا إلى الوطن مسلحين بالعلم النافع الذي يعزز مسيرة النماء والتقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية وبما يتماشى ورؤية المملكة 2030.وسيرعى المنتدى الملحق الثقافي السعودي في سفارة المملكة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، وبحضور الأمين العام لغرفة التجارة العربية الدكتورة أفنان الشعيبي، في إطار التعاون بين الملحقية والغرفة في الإشراف على تنفيذ عدد من البرامج الطلابية التطوعية المشتركة.يُشار إلى أن مبادرة «سفراء رياديو الطلابية التطوعية» هي الشريك التنظيمي في المنتدى وذلك في إطار إستراتيجية الملحقية الثقافية لإشراك المبادرات الطلابية التطوعية في التخطيط والتنظيم للبرامج الثقافية وبرامج الإثراء المعرفي في المملكة المتحدة.