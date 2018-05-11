أعربت السفارة السعودية في ألمانيا عن رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به شركة ألمانية بوضع علم المملكة، الذي يحتوي على «كلمة التوحيد»، على أحد منتجاتها الكحولية، معتبرة أن ذلك يشكل مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازا لمشاعر المسلمين.وقالت السفارة في بيان لها اليوم (الجمعة): إنها تابعت ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شركة Eichbaum الألمانية ومقرها مدينة مانهايم بنشر صورة لعلم المملكة على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية، مبينة أنها تواصلت على الفور مع الجهات الألمانية المختصة.وأوضحت السفارة أنها على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق، مشددة على أهمية تقديم اعتذار عن تصرف الشركة.