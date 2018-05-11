وقّعت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة مذكرة تفاهم مع مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال لتنفيذ عدد من البرامج الثقافية والإثراء المعرفي للطلبة المبتعثين في المملكة المتحدة.وقّع المذكرة عن الملحقية الثقافية الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي الملحق الثقافي السعودي ومدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى الصعدي، وذلك خلال الاجتماع بين الطرفين في مقر الملحقية الثقافية في لندن.وأوضح الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا، أنه بموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تنفيذ عدد من البرامج الثقافية وبرامج الإثراء المعرفي الموجهة لبناء قدرات الطلبة المبتعثين في مواجهة الصراعات القيمية وممارساتها في المجتمع البريطاني في مواقف الحياة المختلفة الأكاديمية وغيرها، بالإضافة إلى عدد من البرامج الثقافية الموجهة للمجتمع البريطاني لتبيان جهود المملكة العربية السعودية في الوسطية والاعتدال واحترام الأديان، والتعددية الثقافية، وإبراز ذلك في المجتمعات الأكاديمية والمنابر والمنصات الثقافية والإعلامية البريطانية.من جهته، أوضح مدير مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال الدكتور الحسن بن يحيى الصعدي أنه بموجب هذه المذكرة سيتولى مركز الأمير خالد الفيصل الرعاية السنوية لأفضل المشاريع والمبادرات التطوعية الطلابية الموجهة للمجتمع البريطاني لتبيان جهود المملكة في الوسطية والاعتدال، واحترام الأديان، والتعددية الثقافية من خلال مسابقة يتم الإشراف عليها من قبل الملحقية الثقافية ومركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال.