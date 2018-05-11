أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الجمعة)، نقل معركته الميدانية في جبهة البيضاء (وسط البلاد) إلى مديرية السوادية آخر معاقل الانقلابيين الحوثيين بالمحافظة.وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر نت»، بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، يضيقان الخناق من عدة جهات على ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية السوادية بعد معارك عنيفة دارك بين الطرفين.ونقل عن قائد جبهة قانية خالد العواضي قوله إن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من تحرير منطقة «الخلق»، أولى مناطق مديرية السوادية، بعد مواجهات سقط خلالها قتلى وجرحى حوثيين.ولفت الانتباه إلى أن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل «رأس حوران» وسلسلة جبال «اليسبل» آخر المواقع التي كان يتمركز فيها مسلحو الحوثي في جبهة قانية قبل فرارهم منها باتجاه مديرية الوهبية.