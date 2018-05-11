وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقر المركز، اليوم (الجمعة)، مذكرة تفاهم تتضمن تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.ووقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن الاتحاد السعودي لكرة القدم نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف بن بندر التمياط.وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق العمل التكاملي بين القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المملكة، وذلك تنفيذًا لأهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التعريف بالجهود التي تضطلع بها المملكة، والدور الذي تقوم به في كافة المجالات.وتسعى مذكرة التفاهم إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فعاليات ومشاركات الاتحاد السعودي لكرة القدم والمنتخبات الوطنية لكرة القدم داخل المملكة وخارجها، وكذلك مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الفعاليات المصاحبة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا كواجهة إنسانية للمملكة العربية السعودية.وتضمنت مذكرة التفاهم مشاركة منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم من مسؤولين وإداريين ولاعبين، وكذلك المنتخبات الوطنية في رحلات إغاثية نوعية تتم بتنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بعض الدول المستفيدة، إلى جانب الاستفادة من المنشآت والمرافق لدى الطرفين لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في المجالين الإعلامي والتسويقي.وأكد الدكتور الربيعة في تصريح له عقب التوقيع أن الاتفاقية بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاتحاد السعودي لكرة القدم هي إستراتجية مهمة تهدف لنقل القيم النبيلة والسامية للمملكة التي تزخر بها فهي مدعاة لسرور الجميع ومن أهمها العمل الإنساني النبيل الذي يقوم به المركز، ونأمل من خلال الاتفاقية أن نستفيد من مشاركات الاتحاد الخارجية لنقل صورة مشرقة عن العمل الإنساني السعودي الذي يقدم عبر المركز للعالم.من جهته، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف التمياط سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، متطلعًا إلى عمل هذه المذكرة على زيادة إبراز الجهود الجليلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للجماهير الرياضية في كبرى منافسات كرة القدم ومناسباتها.وقدّم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره للمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز على منح الاتحاد السعودي دورًا بالمشاركة في الأعمال الإنسانية، آملًا أن تحقق مذكرة التفاهم الأهداف التي وضعت من أجلها.